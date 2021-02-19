Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", которая состоится 22 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"На форуме обсудят темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь пойдет о продолжении Национальной программы "Большая стройка", финансирование долгосрочных проектов и роль международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры. Также будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в пятницу вечером.

В Офисе президента отметили, что все желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.