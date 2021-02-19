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22:44 19.02.2021

Иранская ядерная сделка будет одной из главных тем видеоконференции министров иностранных дел ЕС с госсекретарем США

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Иранская ядерная сделка будет одной из главных тем видеоконференции министров иностранных дел ЕС с госсекретарем США

Европейский союз работает над организацией неформальной встречи всех участников иранской ядерной сделки и США, которые уже дали понять, что готовы к таким переговорам, заявил в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.

"Сейчас, когда США отреагировали позитивно на эту идею, возник политический импульс, которым стоит воспользоваться", - сказал он, отметив, что внешнеполитическое ведомство ЕС во главе с высоким представителем Жозепом Боррелем работает над организацией встречи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к министрам иностранных дел ЕС по видеосвязи в понедельник после завершения заседания Совета ЕС. Как ожидается, глава госдепа поднимет вопрос о политике в отношении Ирана, хотя дипломаты не предусматривают подробного обсуждения.

По словам чиновника, никаких приглашений не разослали, и сроки для встречи не определены, но мировые державы хотят возобновить ядерную сделку как можно быстрее. Но, признал он, на сегодняшний день на пути к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) стоят сложные проблемы.

"Возращение СВДП к жизни - это очень трудная работа, потому что она состоит из многих вещей, включает бесчисленное множество технических условий, имеющих отношение к санкциям, - сказал собеседник журналистов. - Ошибочно думать, будто для спасения СВДП достаточно отменить что-то подписанное бывшим президентом США Дональдом Трампом и заменить это противоположным, что подпишет президент Джо Байден. Нет, это не так. Нужна большая работа. Выйти из режима санкций порой сложнее, чем ввести их".

Но он считает, что изменение позиции Вашингтона внушает оптимизм, а Иран, как и другие участники сделки, уже отреагировал положительно.

"Я не думаю, что Иран откажется от какой-либо практической попытки провести неформальную встречу со всеми странами, которая станет основой для возобновления СВПД", - сказал чиновник, имея в виду официального представителя соглашения.

Соединенные Штаты заявили в четверг, что готовы поговорить с Ираном о том, что обе страны вернутся к соглашению, которое направлено на предотвращение приобретения Тегераном ядерного оружия, стремясь возобновить сделку, от которой сам Вашингтон отказался почти три года назад.

Иран начал отходить от взятых на себя в рамках СВПД обязательств в 2019 году, и в последние несколько месяцев наблюдается активизация деятельности на его ядерных объектах.

Официальный представитель ЕС заявил, что Вашингтон уже положительно отреагировал на идею приглашения ЕС к переговорам между Ираном и шестью основными державами, подписавшими первоначальное соглашение: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.

На видеоконференции министров иностранных дел с госсекретарем Блинкеном, которая продлится около двух часов, будет обсуждаться широких спектр проблем трансатланитических отношений, которые ухудшились при Трампе.

"Мы в курсе дела, что сейчас некоторые направления политики пересматриваются в Вашингтоне, но очень полезно будет обсудить вместе ряд проблем, представляющих общий интерес", - отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Теги: #сша #ес #иран #атом
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