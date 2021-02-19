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22:12 19.02.2021

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

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Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

Решение СНБО о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко были основаны на предоставленных СБУ документах и видео, свидетельствующих о противоправной террористической деятельности указанных лиц, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация: что за 14 километром от нашей границы, на территории Российской Федерации находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет Медведчук вместе со своей супругой и Козак, также вместе со своей супругой. И поставки нефтематериалов осуществляются на территорию террористов, которые убивают наших бойцов. Поэтому нет ничего удивительного. У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам. На основании чего было проведено сегодня заседание, был отчёт СБУ, были предоставлены все соответствующие документы", - рассказал Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу, 19 января.

Он добавил, что решение о введении санкций в отношении Медведчука и Марченко было принято членами СНБО "почти одноголосно".

При этом, Данилов поблагодарил внешнюю разведку, разведку Минобороны, пограничную разведку "безупречно сработали на поставленную президентом задачу".

Секретарь СНБО также высказался о ситуации с трубопроводом, которым, по его словам, владеют Медведчук и Марченко.

"На территории Украины с 1991 года существует продуктопровод протяжением 1433 километра, который проходит территорией Украины но удивительным способом, до сих пор не находится во владении государства. Более того, через процедуру определённых манипуляций, после 2015 года, он таким же удивительным образом оказывается в собственности частной компании, которая имеет иностранное происхождение, но управляет этим продуктопроводом два гражданина Украины", - рассказал Данилов.

При этом он добавил, что "в ближайшее время все население Украины узнает, почему забрали у украинского народа 1433 километра этого комплекса на территории Украины. Когда проводили процессуальные действия, очень много интересных вещей стали явными".

Теги: #снбо #украина #данилов #санкции
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