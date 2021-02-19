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22:09 19.02.2021

Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

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Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

В депутатской фракции "Слуга народа" отмечает, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о необходимости возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности Украины.

"Возврат в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" является одновременно и вопросом национальной безопасности, и энергетической, о которой мы так много говорим. Когда до 10-20% поставки дизельного топлива контролируется частной группой лиц, в то время, как согласно закону, это должно быть в государственной собственности, то очень хорошо, что СНБО такое решение приняла", – заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что далее силовые ведомства будут проводить соответствующие расследование и возвращать в госсобственность нефтепродуктопровод.

"Возникает, конечно, вопрос, почему этого не произошло при каденции предыдущей власти, но оставим это на их совести", – добавил парламентарий.

Как сообщалось, СНОБО 19 февраля поручил правительству принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины.

Теги: #нефтепровод #украина #слуга_народа
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