В “Европейской солидарности” надеются, что решение СНБО о введении новых санкций имеет под собой юридические основания - Фриз

Во фракции “Европейская солидарность” надеются, что введение СНБО новых санкций против ряда юридических и физических лиц, в том числе народного депутата Виктора Медведчука (фракция “Оппозиционная платформа - За жизнь”) и его супруги имеют под собой юридические основания, заявила народный депутат Ирина Фриз.

“Решение СНБО Украины о введении новых санкций против представителей "пятой колонны" является политическим и правильным. В то же время хочу надеяться, что решение имеет и юридическое обоснование и выдержит "волну" обжалований, которая поднимется сейчас”, - сказала Фриз в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” в пятницу вечером.

По ее словам, введение санкций за финансирование терроризма должно быть подкреплено фактами, которые должны быть доказаны уголовными производствами и приговорами судов.

“Поэтому решение СНБО теперь прежде всего является вызовом для подразделений, занимавшихся сбором доказательств по этим кейсам”, - отметила народный депутат.

Говоря о решении СНБО, касающегося ситуации на Донбассе, Фриз сказала: “Я приветствую любые изменения, которые позволят вернуться к активному противодействию оккупантам и подавлению их огневых мощностей, восстановлению нашей территориальной целостности”.

Народный депутат убеждена, что “Европейская Солидарность” поддержит конструктивные инициативы по укреплению нашей обороноспособности и надлежащему финансированию Вооруженных сил Украины”.