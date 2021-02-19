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20:52 19.02.2021

Начато расследование махинаций с бинарными опционами, из-за которого харьковчане потеряли более 1,8 млн грн - прокуратура

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Начато расследование махинаций с бинарными опционами, из-за которого харьковчане потеряли более 1,8 млн грн - прокуратура

Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали расследований по факту мошенничества с бинарными опционами.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, сведения в ЕРДР внесены по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение нескольких лет в Харькове должностные лица и сотрудники ООО использовали сайты бинарных опционов, замаскированных под предоставление финансовых услуг, и систематически осуществляли завладение средствами граждан путем обмана, нанеся материальный ущерб на сумму более 1.8 млн грн", - говорится в сообщении.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление харьковчанки, пожаловавшейся на мошенников, присвоивших таким образом ее деньги (382 тыс.грн).

По данным досудебного следствия, менеджеры психологически воздействовали на клиентов, чтобы те делали взносы якобы для дальнейшего заработка на платформе этого сервиса. После внесения средств люди не могли получить их назад, а сотрудники компании начинали избегать общения с пострадавшими.

"Указанные факты подтверждаются предоставленными пострадавшими скриншотами их аккаунтов, а также протоколами осмотра ресурсов в сети интернет, выписками о движении средств по банковским счетам потерпевших, о перечислении средств", - говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облпрокуратуры.

В ходе обысков правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, черновики, мобильные телефоны с информацией, которая имеет доказательственное значение.

Теги: #опционы #махинации #харьковская_область
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