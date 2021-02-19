События

20:43 19.02.2021

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

1 мин читать
"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

АО "Укрзализныця" (УЗ), согласно оптимистическому прогнозу, в мае-июне 2021 года намерена завершить процесс возвращения своих сотрудников с 4-дневной на 5-дневную рабочую неделю, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. члена правления, директор по управлению персоналом и социальной политике Иван Синяков.

По его словам, к настоящему времени в режиме "четырехдневки" находятся еще около 13% сотрудников, или порядка 30 тыс. человек, однако все они не задействованы в процессах перевозки.

"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на "пятидневку". По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме", - рассказал он.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

Теги: #планы #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 19.02.2021
"Укрзализныця" в апреле-мае может поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам на 8% - директор по управлению персоналом

"Укрзализныця" в апреле-мае может поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожникам на 8% - директор по управлению персоналом

18:22 19.02.2021
"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

17:20 18.02.2021
УЗ и Synergy Development Consulting будут сотрудничать для реализации проектов культурного и исторического значения

УЗ и Synergy Development Consulting будут сотрудничать для реализации проектов культурного и исторического значения

11:33 18.02.2021
"Нафтогаз" намерен в 2021-2025 инвестировать в добычу $7,3 млрд, нарастить запасы в 1,8 раза

"Нафтогаз" намерен в 2021-2025 инвестировать в добычу $7,3 млрд, нарастить запасы в 1,8 раза

11:08 18.02.2021
"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

"Нафтогаз" хочет вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке газа Украины

10:49 18.02.2021
"Укрзализныця" назначила 8 доппоездов к 8 марта

"Укрзализныця" назначила 8 доппоездов к 8 марта

07:02 18.02.2021
Трамп не спешит подтверждать свое намерение баллотироваться на выборах президента в 2024 году

Трамп не спешит подтверждать свое намерение баллотироваться на выборах президента в 2024 году

19:16 17.02.2021
"Альфа-Лизинг Украина" в 2021г намерена нарастить свою долю на рынке финлизинга втрое

"Альфа-Лизинг Украина" в 2021г намерена нарастить свою долю на рынке финлизинга втрое

13:04 13.02.2021
В "Укрзализныце" предупреждают о задержках некоторых поездов из-за непогоды

В "Укрзализныце" предупреждают о задержках некоторых поездов из-за непогоды

11:44 12.02.2021
Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

В "ОПЗЖ" заявляют, что введение санкций против Медведчука и его супруги – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ - Баканов

Послы G7 в Украине считают приоритетами на 2021 год реформирование ВСП и КС, а также усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

В “Европейской солидарности” надеются, что решение СНБО о введении новых санкций имеет под собой юридические основания  - Фриз

Байден призывает заняться проблемой дестабилизирующего воздействия Ирана на Ближний Восток

Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

Начато расследование махинаций с бинарными опционами, из-за которого харьковчане потеряли более 1,8 млн грн - прокуратура

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Полиция передала в суд производство против жителя Львова, подозреваемого в совращениях и изнасилованиях несовершеннолетних

В "ОПЗЖ" заявляют, что введение санкций против Медведчука и его супруги – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Зеленский реорганизовал 9 и образовал 8 военно-гражданских администраций в Луганской области - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА