Полиция передала в суд производство против жителя Львова, подозреваемого в совращениях и изнасилованиях несовершеннолетних

Полиция передала в суд производство против жителя Львова, подозреваемого в совращениях и изнасилованиях несовершеннолетних, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Как установили полицейские, злоумышленник (руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей), причастен к 11 преступлениям в отношении девочек 11-14 лет», указано в сообщении полиции.

Во время следствия полицейские установили, что на время совершения преступлений, пострадавшие были малолетними девочками – первые факты растления и изнасилования детей датируются 2005 годом.

24 сентября 2020 года следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК Украины.

В то же время интернет-издание Zaxid.net без ссылки на источники сообщает, что в конце 2020 года адвокат подозреваемого обращалась в суд с ходатайством о направлении ее подзащитного на психиатрическую экспертизу, поскольку он пытался несколько раз покончить жизнь самоубийством, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.