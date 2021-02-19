Зеленский реорганизовал 8 и образовал 10 военно-гражданских администраций в Донецкой области - указ

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 19 февраля, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать 8 и образовать 10 военно-гражданских администраций в Донецкой области, сообщается на сайте президента.

В соответствии с его указом №61/2021"Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Донецкой области" были реорганизованы военно-гражданские администрации городов Торецк, Волноваха, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка, а также посёлков и сёл Зайцево, Коминтерново, Водяное, Широкино и Бердянское.

В тоже время, указом были образованы Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Угледарская, Авдеевская, Марьинская городские военно-гражданские администрации, а также Мирненская, Ольгинская, Сартанская и Очеретинская поселковые военно-гражданские администрации.

Командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием и реорганизацией военно-гражданских администраций и проинформировать о результатах.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.