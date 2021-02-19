"Голос" поддерживает введение санкций против Медведчука и его супруги

Депутатская фракция "Голос" поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против народного депутата от фракции "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава фракции Ярослав Железняк.

"Мы полностью поддерживаем это решение. Но, как и в случае с обычными террористами, их сначала нужно обезоружить, а потом судить. Поэтому первый шаг уже сделан, то есть санкции введены, – это и есть "обезоружение": у них забрали бизнес, который финансировался в том числе, благодаря террористическими организациям и за деньги которого финансировались, в частности, пропагандистские медиа, у них забрали влияние на украинскую политику, а также манипулирование общественным мнением в интересах страны-агрессора", - отметил Железняк.

Вместе с тем он акцентировал на необходимости справедливого судопроизводства, чтобы "была достаточная доказательная база, чтобы состоялись суды, и чтобы потом эти "посипаки" Путина не пошли в международные суды и не вернули ситуацию в свою пользу".

Как сообщалось, СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Как озвучил на брифинге вечером в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах.

Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва.