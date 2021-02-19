Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №63/2021 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины", сообщает пресс-служба главы государства.

"Этим документом глава государства утвердил Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины и образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов. Согласно указу, конкурсная комиссия должна разместить в двухнедельный срок объявления о проведении соответствующего конкурса и обеспечить его проведение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что конкурсная комиссия формируется из специалистов в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в этой области. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

Кандидатом для избрания судьей ЕСПЧ от Украины может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста).

Также кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику ЕСПЧ, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

В то же время кандидатом не может быть человек, который на момент подачи документов для участия в конкурсе достиг 65 лет; признан судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергался в течение последнего года административному взысканию за связанное с коррупцией правонарушение.

"Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов", - говорится в сообщении.

Так, путем открытого голосования комиссия простым большинством голосов от ее состава определяет трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

"О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в МИД Украины для его последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы. МИД должен внести в Совет Европы список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины", - сказано в сообщении.