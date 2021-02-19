Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ - Баканов

Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины, заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украине. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основа для сообщения подозрения представителям компании", - отметил Баканов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Отдельно СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российской Федерации, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA предпринимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.

Кроме того, глава Службы проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов", - отметил Баканов.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.