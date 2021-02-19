Послы G7 в Украине считают приоритетами на 2021 год реформирование ВСП и КС, а также усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) назвала приоритеты по поддержке реформ в Украине на 2021 год.

Согласно сообщению, опубликованному в Twitter-аккаунте группы послов G7 в Украине в пятницу, они обозначили приоритетом в сфере верховенства права и реформы судебной системы оживление усилий по реформированию судебной власти, предотвращение и борьбу с коррупцией в судебной системе, начиная от неотложного реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного суда Украины.

Также приоритетами в реформах названы перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добродетели; структурные реформы других органов управления системой судопроизводства и судей, улучшение доступа к непредвзятому, независимому, профессиональному и эффективному правосудию; продолжение реформы Офиса генерального прокурора и трансформация Государственного бюро расследований в эффективный и независимый правоохранительный орган; законодательные и структурные изменения, которые позволят Украине бороться и внутренней и международной киберпреступностью, а также с кибератаками, спонсируемыми другими.

В сфере борьбы с коррупцией приоритетом является усиление уголовной ответственности за указание в декларации заведомо недостоверных ведомостей для предотвращения дальнейшим проявлениям нечестного декларирования.

Кроме того, в данном списке указаны поддержка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в частности, для эффективной проверки электронных имущественных деклараций, контроля за финансированием политической деятельности, управления коррупционными рисками и принятия и воплощения амбициозной антикоррупционной стратегии; повышение эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных институций, в частности, НАБУ, САП, АРМА, обеспечивая прозрачный и меритократический подход к отбору руководства упомянутых органов; укрепление независимости и операционной эффективности Высшего антикоррупционного суда Украины; укрепление механизмов контроля и предотвращения коррупции в государственных закупках.

В области экономического роста G7 обратила внимание на необходимость поддержки сильного и независимого национального банка Украины; усиления внедрения антимонопольного законодательства и демонополизации, продолжение реформы рынка занятости, имплементацию эффективной и справедливой земельной реформы; реформу Государственной налоговой службы и таможни; прозрачную приватизацию госпредприятий и банков и улучшение корпоративного управления теми, которые остаются под контролем государства, в соответствии с ориентирами ОЭС.

Приоритетами в области безопасности и обороны названы внедрение закона о нацбезопасности, принятие необходимого вторичного законодательства и продолжение усилий для усовершенствования гражданского надзора за секторами безопасности и обороны; продолжение перехода к гражданскому управлению и демократической подотчетности Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины, в которых являются нормой прозрачные оборонное бюджетирование и процессы закупок, назначения на прозрачной конкурсной основе; усиление корпоративного управления оборонным сектором в рамках более широкой реформы военно-промышленного комплекса в соответствии с международными стандартами; разработка и внедрение механизмов анализа торговых и инвестиционых операций для защиты национальной безопасности; реформирование Службы безопасности Украины в соответсвии с международными стандартами современных разведывательных органов с четко очерченным разграничением функций между антикоррупционным и правоохранительным органами (также и будущим Бюро экономической безопасности); реформа Национальной полиции и Национальной гвардии Украины в соответствии с международными стандартами.