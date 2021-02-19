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19:00 19.02.2021

Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

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Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Министр юстиции Денис Малюська опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн. 

"Дело по иску оффшоров (бенефициарами которых, по слухам, есть братья Суркисы) к ПриватБанку, которое сейчас находится на рассмотрении Верховного суда, не имеет каких-либо серьезных перспектив быть "слитым", – написал он в Facebook в пятницу.

Малюська отметил, что у ПриватБанка есть несколько рядов защиты интересов государства и банка.

Министр, в частности, подчеркнул, что дело находится на рассмотрении в реформированном Верховном суде, который ранее остановил принудительное исполнение постановления судьи Вовка о взыскании 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов.

Кроме того, по его словам, даже в случае проигрыша в Верховном суде, Минюст надеется на оперативную реакцию Апелляционного суда города Киева, к которому также подана апелляционная жалоба на постановление судьи Вовка. 

Кроме того, Малюська напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект, запрещающий принудительное исполнение решений о взыскании средств в качестве обеспечения иска, и отметил, что планирует просить депутатов ускорить его рассмотрение.

Министр юстиции добавил, что перечисленные условия не означают, что средства ПриватБанка на 100% защищены, однако обещал информировать общественность в случае "опасности".

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

ПриватБанк обжаловал данное решение в кассационном порядке и Верховный суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

В конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Теги: #минюст #суд #приватбанк
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