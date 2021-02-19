Президент Еврокомиссии напомнила о сложностях с запуском производства вакцин от COVID-19

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о сложностях с запуском производства вакцин от COVID-19.

"Мы все недооценили сложность для отрасли развернуть комплексную программу массового производства вакцин с нуля. Хотела бы я знать об этом еще прошлой осенью. Я была бы очень рада, если бы исследователи разработали вакцину быстрее. Я была предупреждена, что может пройти несколько месяцев, прежде чем вакцина станет доступной в больших количествах", - сказала она в интервью изданию Die Zeit в четверг.

Фон дер Ляйен отметила, что задержки со сроками вакцинации объясняются тщательным подходом ЕС к процессу регистрации вакцин.

Она подчеркнула, что в первое время производители не могли выполнить крупные заказы, которые были сформированы разными странами.

"Было невозможно выполнить первые крупные заказы, даже если бы мы заплатили за это дополнительные миллиарды. Нынешние сложности связаны с тем, что производство вакцины чрезвычайно сложно, предложения сырья ограничено, к тому же нужно создать цепочки поставок для совершенно новой технологии мРНК. Кроме того, спрос на вакцины во всем мире чрезвычайно высок", - сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в начале января страны Европы столкнулись с нехваткой вакцины, поэтому увеличили объемы своих заказов.

Как сообщалось, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах к уже законтрактованным 12 млн дозам.