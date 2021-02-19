СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" – ОП

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", - сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

"Дано указание всем соответствующим органам: законным способом вернуть в собственность украинского народа и разобраться, почему собственность государства оказалась в частных руках", - заявил глава СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что еще в 2015 году СНБО поручило КМУ принять меры для сохранения и эксплуатации государством украинского участка магистрального нефтепродуктопровода, но этот центральный орган исполнительной власти не предпринял всех необходимых для этого шагов.

"В результате этого государственное имущество оказалось полностью в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", - сказал Данилов, отметив, что согласно действующему законодательству магистральные трубопроводы должны находиться в собственности государства.

"К сожалению, произошло так, что пока по неизвестным нам причинам этот продуктопровод оказался в частных руках по довольно сомнительной процедуре", - добавил он.

Как сообщалось, украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне). До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.