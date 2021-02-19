Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 19 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Однако было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра недалеко от населенного пункта Зайцево. Вблизи Пивденного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.