В Петербурге гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника

В пятницу в генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге на военнослужащего Государственной пограничной службы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал неизвестный мужчина, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина нанес пограничнику два ножевых ранения. Нападающий оказался гражданином РФ, он был задержан. Вскоре на место прибыли следователи.

Сотрудники генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Госпогранслужбы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь.

Предварительно известно, что нападавший был записан на прием в генконсульство.