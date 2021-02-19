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16:29 19.02.2021

В ОАСК оспаривают введение Минюстом платных камер в СИЗО

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В ОАСК оспаривают введение Минюстом платных камер в СИЗО

Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано иск Уполномоченного Верховной Рады по правам человека к Министерству юстиции Украины о признании противоправным приказа ведомства, которым был введен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

"Речь идет об обжаловании приказа Министерства юстиции Украины от 06.05.2020 "Об утверждении Порядка проведения экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" (с изменениями, внесенными 20 и 27 июля 2020 года). Среди других требований иска - обязать ответчика исключить из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины указанный приказ", - сообщает пресс-служба ОАСК в пятницу.

Отмечается, что, по мнению истца, получение введенных Минюстом улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Теги: #сизо #оаск #минюст
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