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16:11 19.02.2021

В Киеве построено и реконструировано 8 объектов социнфраструктуры в рамках "Большого строительства" в 2020г

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В Киеве построено и реконструировано 8 объектов социнфраструктуры в рамках "Большого строительства" в 2020г

В рамках программы "Большое строительство" в 2020 году в Киеве было построено и реконструировано четыре детских сада и столько же спортивных стадионов, на которые из бюджета города было выделено 365 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий, за счет построенных и обновленных объектов в столице создано 562 новых места в дошкольных учреждениях и улучшены условия обучения для 740 детей.

Остальные три проекта строительства и реконструкции, начатые в рамках программы, будут завершены в текущем году. Среди них, в частности, завершение строительства детсада в Святошинском районе столицы, реконструкция с достройкой среднеобразовательной школы №22 в Соломенском районе и гимназии №59 в Голосеевском районе Киева.

Теги: #киев #строительство #недвижимость
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