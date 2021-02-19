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15:59 19.02.2021

Глава МИД отметил усилия посла Корнийчука в вопросе получения Украиной вакцины Pfizer

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Глава МИД отметил усилия посла Корнийчука в вопросе получения Украиной вакцины Pfizer

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил помощь посольства Украины в Израиле и главы диппредставительства Евгения Корнийчука в получении Украиной вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer. Об этом министр заявил на брифинге в пятницу в Киеве.

«В начале декабря наш посол в Израиле Евгений Корнийчук провёл встречу с министром здравоохранения Израиля, получил максимально полную информацию о формате взаимодействия Израиля с Pfizer. Вы знаете, что Израиль стал лидером вакцинации и использует именно BioNTech/Pfizer. Посольство проинформировало МИД, МИД связался с Минздравом и после этого мы обратились к Pfizer относительно официальных поставок вакцины в Украину», - сказал он.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что вопрос получения вакцин в Украине решается на самом высоком уровне: «Президент Зеленский лично разговаривал с исполнительным директором компании Pfizer. На этой неделе Pfizer уже прислал документы для регистрации своей вакцины в Украине, после чего будут переданы контракты для обсуждения и подписания. Вот алгоритм того, как МИД помогает Минздраву в поиске вакцины», - сказал министр.

Он отдельно поблагодарил украинское представительство при ЕС, посольствам в США, Канаде, Китае, Индии, Великобритании, Италии, Франции, Литве, Латвии, Франции, Польше, Израиле и Германии.

«Не все эти страны имеют свою вакцину, но некоторые имеют доступ к вакцине и могут посодействовать получению вакцины по другим каналам… Наши посольства устроили настоящую охоту за вакциной, прикладывают максимум усилий. Послы и все дипломаты участвуют в этом процессе и действуют блестяще», - подытожил глава МИД Украины.

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