Гармаш заявил о возможности своего выхода из состава делегации в ТКГ по Донбассу

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш не исключает возможности своего выхода из её состава, если руководство делегации не предпримет шагов в отношении вопроса нерегламентного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" из ОРДЛО.

"Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности… Либо нужно задаваться вопросом: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, - не пора ли на выход?", - заявил Гармаш в интервью изданию "Остров" в пятницу, 19 февраля.

Он напомнил, что уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ присутствуют "некие общественные эксперты (из ОРДЛО – ИФ), представляющие непонятно кого". Гармаш отметил, что их не приглашал ни один из членов ТКГ.

"Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ - тоже. Тогда - кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, получается, признаём марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями? Признаём их право самим приглашать на переговоры "экспертов"? Признаём их полноценной стороной переговоров? Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ, и потом нам будут рассказывать о такой переговорной "традиции". Но ведь традиции создаём мы", - подчеркнул Гармаш.

Он отметил, что необходимо требовать соблюдения трёхстороннего формата ТКГ, так, как это записано в Минских соглашениях, поскольку "сегодня она, де-факто – пятисторонняя, и в этом главная причина неэффективности работы ТКГ".

На вопрос "Как реагировать украинской делегации на присутствие "сторонних экспертов", Гармаш предложил игнорировать на ТКГ всех, кроме официальных представителей России и ОБСЕ.

Также, по его словам, можно проводить консультации с ОРДЛО только в рабочих группах ТКГ или понизить статус украинской делегации.

"В любом случае, субъективизировать марионеток из ОРДЛО в качестве отдельных делегаций я не стану. Это будет не просто плевок в лицо всех переселенцев и патриотов, это будет сдачей наших позиций, а я сдавать ничего не буду. Я шёл в ТКГ, чтоб отвоевывать, а не сдавать", - подытожил представитель украинской делегации в переговорном процессе.

Напомним, Сергей Гармаш представляет оккупированный Донецк в заседаниях политической подгруппы в ТКГ по Донбассу с 9 июня 2020 года.