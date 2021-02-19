Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля обсудит российскую тему

Совет ЕС по иностранным делам, в заседании которого примет участие глава МИД ФРГ Хайко Маас, 22 февраля обсудит Россию, сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.

"Министр Маас примет участие в заседании, в повестке заседания, в том числе, стоит тема России", - сказала Адебар журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на заседании расскажет о своей поездке в Москву.

Ранее сообщалось, что совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России.