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12:38 19.02.2021

МАУ с марта возобновит несколько отмененных из-за карантина рейсов

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МАУ с марта возобновит несколько отмененных из-за карантина рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 марта возобновит ряд рейсов, которые были отменены из-за карантинных ограничений, увеличит количество частот на наиболее популярных направлениях.

Как сообщила пресс-служба МАУ в пятницу, в частности, в начале марта планируется возобновить рейсы из Киева в Женеву и Прагу, в конце марта - из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев.

Кроме того, будет возобновлено сообщение между Одессой и Стамбулом.

Увеличить количество частот компания планирует на рейсе Киев - Дубай (до шести рейсов в неделю), а с мая - в Стамбул (до 21 частоты в неделю).

Дополнительно МАУ выполнит рейсы по маршрутам: Киев - Дели (25 февраля, 5 марта, 13 марта и 18 марта) и Киев - Ташкент (28 февраля, 10 марта, 21 марта и 31 марта, обратный рейс на следующий день).

В марте планируется также увеличить частоту полетов до ежедневной (семь раз в неделю) на маршрутах из Киева в Амстердам, Париж, Милан, Тбилиси, Ереван и Тель-Авив. При этом с началом летней навигации на рейсах в Тель-Авив планируется увеличить частоту до 11 рейсов, с мая - до 14.

Как сообщалось, МАУ в 2021 году планирует постепенное перспективное восстановление оригинальной сети маршрутов. В частности, с начала летнего сезона-2021 планируется запуск рейсов по 43 международным и семи внутренним маршрутам, что позволит восстановить полноценное авиационное сообщение из регионов Украины с многочисленными странами Европы через хаб в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

Начиная с апреля 2021 года МАУ планирует восстановить собственную маршрутную сеть на 64% объема 2019 года.

Теги: #мау #авиарейсы
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