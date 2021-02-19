Турция выдала Украине мужчину, подозреваемого в убийстве киевлянина

Турецкие правоохранители выдали своим украинским коллегам гражданина Украины, который обвиняется в умышленном убийстве, совершенном в 2019 году в киевском "Гидропарке".

"Спасибо хорошему другу и коллеге, министру внутренних дел Турецкой Республики Сулейману Сойлу за содействие в экстрадиции в Украину подозреваемого в убийстве гражданина Украины! Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества Украины и Турция в борьбе с преступностью", - сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter в пятницу.

Как сообщили правоохранители корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", доставленного в Украину мужчину подозревают в умышленном убийстве.

В декабре 2019 года в киевском "Гидропарке" подозреваемый из огнестрельного оружия ранил жителя столицы, который скончался на месте.

После совершения преступления, подозреваемый покинул Украину и скрывался на территории Турции.