В Киеве за сутки 544 человек заболели Covid-19 – мэр

Коронавирус обнаружен у 544 киевлян за минувшие сутки, умерли семь человек, выздоровели 897 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"В Киеве в последние дни количество больных коронавирус, к сожалению, увеличивается", - отметил городской голова.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 111, Днепровском - 82 и в Деснянском - 79. Среди заболевших 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 11 девочек от 6 до 17 лет, а также 218 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 16 мальчиков от пяти месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки попали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1065 больных коронавирусом. Из них двое детей. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819 человек. Под аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - почти 27%", - рассказал Кличко.

18 февраля сообщалось о 513 заболевших Covid-19 за сутки в Киеве, 17 февраля – 366, 16 февраля – 308, 15 февраля – 211. Более 544 заболевших в последний раз фиксировалось 21 января, после этого ежесуточные показатели заболеваемости были ниже этой отметки.