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12:14 19.02.2021

Рада увеличила штрафы за нанесение вреда окружающей среде

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Рада увеличила штрафы за нанесение вреда окружающей среде

Верховная Рада увеличила штрафы за уничтожение или повреждение окружающей среды.

Принятие соответствующего законопроекта № 3526 "О внесении изменений в некоторые законы относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях Лесного и Водного фонда, торфяников и на землях других категорий" во втором чтении и в целом поддержали 311 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты Украины, Земельный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Предлагается, в частности, ввести штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.

Согласно предложенным изменениям, штраф, налагаемый на гражданское лицо, за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, составляет от 3 060 до 6 120 грн, а на должностное лицо – от 15 300 до 21 420 грн.

За выжигание торфяников, в том числе осушенных, на гражданина могут наложить штраф в размере от 3 060 до 6 120 грн, а на должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.

Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.

Теги: #рада #природа #штрафы
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