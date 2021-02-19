В МИД подтвердили травмирование трех украинцев в результате ДТП в Египте

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Шарм эль-Шейх – Каир в Египте пострадали трое граждан Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Египет: на трассе Шарм эль-Шейх - Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Консулы Посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко в Twitter в пятницу.

По информации СМИ, ДТП произошло в пятницу утром на трассе Шарм эль-Шейх - Каир. В автобусе находилось до 60 пассажиров, среди них украинцы. Пострадавших доставили в госпиталь.