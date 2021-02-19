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11:46 19.02.2021

Харьковский университет Воздушных сил возобновил полеты Ан-26, приостановленные после авиакатастрофы в Чугуеве

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Харьковский университет Воздушных сил возобновил полеты Ан-26, приостановленные после авиакатастрофы в Чугуеве

Харьковский национальный университет Воздушных сил (ХНУВС) возобновил командирские тренировочные полеты на самолетах Ан-26.

"Основной целью командирских полетов является поддержание на высоком уровне и совершенствование навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов... Самолеты Ан-26 после длительного перерыва сегодня начинают полеты по отработке полета на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе", - сообщил замкомандира воинской части по летной подготовке Роман Куценко в видеокоментарии, опубликованной на официальной странице ХНУВС в Facebook.

Как сообщалось, учебные полеты на Ан-26 и их аналогах были приостановлены с 26 сентября 2020 года. Это решение было принято после того авиакатастрофы 25 сентября, которая произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет такой модели осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. ожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

Позже глава комиссии правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский сообщил, что в числе главных причин трагедии были системные нарушения правил выполнения полетов в ХНУВС и недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях. Непосредственной причиной катастрофы он назвал потерю самолетом скорости на предпосадочной прямой, которая привела к заваливанию самолета с дальнейшим столкновением с земной поверхностью,

 

Теги: #полеты #хнувс #харьков
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