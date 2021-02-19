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11:44 19.02.2021

В аэропорту "Одесса" без разрешения использовали оборудование с ионизирующим излучением - Офис генпрокурора

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В аэропорту "Одесса" без разрешения использовали оборудование с ионизирующим излучением - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум директорам предприятий в незаконном приобретении, использовании и передаче в субаренду ООО "Международный аэропорт "Одесса" радиоактивных материалов - источников ионизирующего излучения.

"Директора обществ передали в субаренду ООО "Международный аэропорт "Одесса" два промышленных рентгенотелевизионных интроскопа Rapiscan 620XR, которые были установлены, смонтированы и введены в эксплуатацию на территории Центрального аэропорта Одессы. При этом оборудование, генерирующее ионизирующее излучение, использовалось без предусмотренного законом разрешения", - сообщается на сайте ОГПУ.

В Офисе генпрокурора отметили, что основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины запрещают осуществлять покупку, продажу, аренду, владение, использование, получение, передачу, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, перевозки, хранения источников ионизирующего излучения без предусмотренного законодательством разрешения.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги: #оборудование #ионизатор #прокуратура #одесса #аэропорт
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