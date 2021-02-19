Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

Приморский районный суд города Одессы перенес оглашение приговора активисту Сергею Стерненко, обвиняемого в похищении человека, на вторник, 23 февраля.

Как сообщил сам Стерненко на своей странице в Facebook в пятницу, судебное заседание, на котором ему должны огласить приговор, начнется 23 февраля в 10:00.

Он также призвал неравнодушных жителей Одессы поддержать его во время заседания во вторник.

Сторона обвинения вменяет Стерненко похищение депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требуют приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.