МИД Украины призывает международное сообщество ввести новые санкции против РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Российскую Федерацию из-за агрессивных действий последней на Донбассе и оккупации Крыма, сообщается в официальном заявлении МИД по поводу седьмой годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины,

"Агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны. Международное сообщество осудило действия России в документах, одобренных в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Десятки стран применили против России санкции за нарушения ею территориальной целостности Украины", - отметили украинские дипломаты.

Они подчеркивают, что Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части Донецкой и Луганской областей.

"Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы принудить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

В нем также сообщается, что на временно оккупированных территориях Украины Россия грубо и системно нарушает права человека.

Так, в Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены случаи похищений и убийств, около сотни человек находятся за решеткой из-за безосновательных, политически мотивированных обвинений. Продолжаются целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа.

В зоне боевых действий на Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты. Временная оккупация приводит к разрушению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму.

Дипломаты напоминают, что за 7 лет российской вооруженной агрессии против Украины погибло более 13 тысяч украинцев, из которых более 3 тысяч - гражданские, десятки тысяч людей получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами.

"Мы убеждены, что совместными усилиями, в частности в рамках Крымской платформы, будет восстановлена не только территориальная целостность Украины, но и укреплены авторитет международного права, возвращено мир и стабильность на Европейский континент. А Российская Федерация понесет полную ответственность за все преступления, совершенные против Украины и ее граждан", - резюмируют дипломаты.