Лапутина заявила о недофинансировании Минветеранов

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила о недофинансировании подотчетного ведомства.

"Бюджет, который есть у Министерства ветеранов, чрезвычайно маленький на все проекты", - сказала Лапутина в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По ее словам, на данный момент ведомство готовит проект изменений в государственный бюджет и просит депутатов поддержать увеличение финансирования.

"Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно", - подчеркнула министр.