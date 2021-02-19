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11:00 19.02.2021

Лапутина заявила о недофинансировании Минветеранов

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Лапутина заявила о недофинансировании Минветеранов

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила о недофинансировании подотчетного ведомства.

"Бюджет, который есть у Министерства ветеранов, чрезвычайно маленький на все проекты", - сказала Лапутина в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По ее словам, на данный момент ведомство готовит проект изменений в государственный бюджет и просит депутатов поддержать увеличение финансирования.

"Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно", - подчеркнула министр.

Теги: #бюджет #лапутина #минветеранов
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