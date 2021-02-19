События

10:53 19.02.2021

В Египте в ДТП попал автобус с туристами, пострадали трое украинцев - ТВ

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В Египте в ДТП попал автобус с туристами, пострадали трое украинцев - ТВ

Трое граждан Украины получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в одном из городов Египта, в настоящее время они госпитализированы, сообщил телеканал "Украина 24" в пятницу.

"ДТП с туристическим автобусом произошло около часа назад на трассе Шарм эль-Шейх - Каир. В автобусе находилось до 60 пассажиров, среди них украинцы. Число пострадавших уточняется, известно, что трое граждан Украины также получили травмы. Сейчас всех пострадавших доставили в госпиталь", - говорится в сообщении.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением или опровержением этой информации.

Теги: #дтп #египет
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