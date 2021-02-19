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10:51 19.02.2021

Шмыгаль опроверг информацию о штрафах за открытие огня в ответ на провокации российских наемников на Донбассе

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Шмыгаль опроверг информацию о штрафах за открытие огня в ответ на провокации российских наемников на Донбассе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что к военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются.

"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер отметил, что для создания безопасных условий выполнения боевых заданий и сохранения жизни и здоровья личного состава введены премии военнослужащим.

Теги: #всу #шмыгаль #штрафы
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