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10:24 19.02.2021

Проезд на автодорогах госзначения обеспечен – "Укравтодор"

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Проезд на автодорогах госзначения обеспечен – "Укравтодор"

Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен; дорожные организации привлекли к очистке от снега и обработке противогололедными материалами 550 спецмашин и 764 работника, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в пятницу.

По данным агентства, состояние покрытия на автодорогах госзначения в центральных и кое-где в западных областях местами заснеженное, в других регионах в основном сухое.

На перевальных участках дорог - без осадков. Покрытие дорог в большинстве влажное, на Вышковском перевале местами заснеженное. Температура воздуха -5-15°C.

Согласно информации Укргидрометцентра, в ближайшие сутки на большей части Украины сохранится холодная погода, при этом в большинстве областей ночные морозы усилятся, но уже в выходные дни в связи с перемещением атлантического воздуха с Западной Европы ожидается постепенное повышение температуры.

 

Теги: #укравтодор #погода
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