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08:24 19.02.2021

В Украине за сутки 6 531 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 5 857 человек

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В Украине за сутки 6 531 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 5 857 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 6 531 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 857 человек, умерло 120 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 531 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 февраля 2021 года. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 304 человека; летальных случаев - 120; выздоровело – 5 857 человек", - написал министр на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 18 февраля было зафиксировано 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях COVID-19, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 293 672 человека, 24 972 человека - умерли, выздоровели – 1 139 977 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г.Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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