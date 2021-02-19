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07:54 19.02.2021

В Тернополе 11 детей пострадали в результате вспышки ротавирусной инфекции

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В Тернополе 11 детей пострадали в результате вспышки ротавирусной инфекции

В Тернополе в результате вспышки острой кишечной ротавирусной инфекции пострадало 11 детей, сообщили в ГСЧС.

"18 февраля в г.Тернополь по ул. Паращука, 1 в дошкольном учебном заведении №10 лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной "ротавирусной инфекции" у 11 детей (2016 - 2017 г.р.), из них 2 ребенка находится на стационарном лечении в Тернопольской детской больницы и 9 детей лечатся амбулаторно", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

В информации отмечено, что всего в ДУЗе находилось 20 детей.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Теги: #тернополь #инфекция #вспышка
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