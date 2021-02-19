Российские наемники на Донбассе за сутки четыре раза нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших воинов нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от Шум. Вблизи Южного российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска - из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что на обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

"С начала текущих суток, 19 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.