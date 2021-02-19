Число заражений COVID-19 в мире превысило 110 млн, число жертв достигло 2,44 млн

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 110 млн 305 тыс. 738 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 441 тыс. 581, выздоровели около 84 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 млн 895 тыс. 778 инфицированных COVID-19, зафиксировано 493 тыс. 82 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 963 тыс. 394, число скончавшихся - 156 тыс. 111, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 30 тыс. 626 заболевших, из них умерли 243 тыс. 457 человек, вылечились более 8,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 314,6. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 521 человек, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 141.