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07:08 19.02.2021

Турция начнет ослаблять "ковидные" ограничения с марта

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Турция начнет ослаблять "ковидные" ограничения с марта

Турция начнет постепенно снимать "ковидные" ограничения с марта, 81 провинцию страны классифицируют по уровням эпидемической опасности, сообщает газета Daily Sabah.

"Каждой из провинций присвоят уровень опасности - от "очень высокого" до "низкого". На основе этого будут снимать или наоборот усиливать ограничения", - пишет издание.

Как отмечается, в первую очередь власти готовятся отменить 56-часовой комендантский час в выходные. Сейчас местным жителям за редким исключением запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника.

Кроме того, будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На такие меры в правительстве готовы пойти в связи с ростом недовольства населения и тяжелым положением бизнеса.

"На данный момент неясна судьба ресторанов, кафе и подобных заведений, которые были закрыты в конце прошлого года. Тем не менее, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие недели будет подготовлена "дорожная карта" их открытия", - сообщает Daily Sabah.

Процесс нормализации турецкой экономики был начат в июне 2020 года, но осенью из-за новой вспышки COVID-19 был приостановлен. Власти ввели жесткие антиковидные меры, многие из которых затронули туристов - например, с конца декабря Турция требует для въезда отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

По состоянию на 18 февраля в Турции зарегистрировано 2,61 млн случаев COVID-19 и почти 28 тыс. смертей. Ежедневный прирост заболевших составляет 6-7 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #турция #ослабление #ограничения
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