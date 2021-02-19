На Буковине с начала пандемии коронавирусом заболело более 50 тыс. человек

В Черновицкой области за сутки 18 февраля выявили почти 500 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество заболевших с начала пандемии превысило 50 тыс. человек, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Согласно информации обнародованной Осачуком на своей странице в Facebook, за 18 февраля областной лабораторный центр обработал 1222 образца, выявлено 458 новых больных.

Всего на Буковине с начала эпидемии зафиксировано 50 421 случай коронавируса. Среди них 43 493 человека выздоровели, за сутки 18 февраля - 182 человека. Умерло 947 больных.