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06:53 19.02.2021

На Буковине с начала пандемии коронавирусом заболело более 50 тыс. человек

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На Буковине с начала пандемии коронавирусом заболело более 50 тыс. человек

В Черновицкой области за сутки 18 февраля выявили почти 500 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество заболевших с начала пандемии превысило 50 тыс. человек, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Согласно информации обнародованной Осачуком на своей странице в Facebook, за 18 февраля областной лабораторный центр обработал 1222 образца, выявлено 458 новых больных.

Всего на Буковине с начала эпидемии зафиксировано 50 421 случай коронавируса. Среди них 43 493 человека выздоровели, за сутки 18 февраля - 182 человека. Умерло 947 больных.

Теги: #буковина #коронавирус
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