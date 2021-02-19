Украинские моряки будут тренироваться на кораблях королевских ВМС Великобритании

Во время координационной встречи представителей Военно-Морских Сил ВС Украины и штаба операции миссии "ORBITAL" в Одессе стороны договорились о проведении тренировок украинских моряков на кораблях королевских ВМС Великобритании, сообщили в пресс-службе Командования ВМС ВС Украины.

"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждения с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021", – сказано в сообщении на сайте Командования в четверг.

Таке сообщается, что стороны обсудили вопросы расширения курсовой подготовки, инструкторской и менторской помощи для инструкторов Учебного центра ВМС, Школы водолазов, школы морского пехотинца и вопросы подготовки летного состава морской авиационной бригады в рамках военно-тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL".

Отдельно представителями штаба миссии было предложено проведение тренировок корабельно-катерного состава и досмотровых команд национального флота на кораблях Королевских ВМС Великобритании в 2021 году.

В Командовании таке отметили, что в 2021 году к тренировочной миссии Великобритании присоединятся такие страны как Дания, Швеция, Канада, Литва, Латвия и Эстония.