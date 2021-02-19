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03:38 19.02.2021

Аваков: Французской компанией OCEA уже построен первый корпус для новых патрульных катеров ГПСУ

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Аваков: Французской компанией OCEA уже построен первый корпус для новых патрульных катеров ГПСУ

Французской компанией OCEA построен первый корпус для новых патрульных катеров Госпогранслужбы Украины, всего ожидается 20 катеров, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с депутатами Верховной Рады - членов группы дружбы "Украина-Франция".

"Рад сообщить, что легкий надежный алюминиевый корпус для первого из новых скоростных патрульных катеров уже построен французской компанией OCEA для нашей Госпогранслужбы. По контракту из 20 судов 5 построят в Николаеве. Это реальные результаты совместной Украина-французской работы по укреплению защиты наших морских границ", – цитирует министра сайт ведомства в четверг.

Он отметил, что локомотивом совместных с Францией проектов стало построение Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

"Часть вертолетов находится в пользовании ГСЧС, часть - в Нацгвардии, Госпогранслужбе и Нацполиции. У каждого своя функция, однако когда в стране случается какая-то экстренная ситуация, все снимаются с оперативных задач и направляются на решение этой проблемы. Это и есть логика построения Единой авиационной системы", - сообщил глава МВД.

Он сказал, что в этом году МВД ожидает поставки еще 26 вертолетов Airbus.

"Осенью планируем вместе с медиками запустить в тестовом режиме санитарную авиацию в нескольких регионах Украины. С самых отдаленных уголков страны мы сможем быстро транспортировать экстренных больных в медицинские учреждения, где им окажут помощь", - отметил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что всего ведомство получит 55 вертолетов, из них 21 - Н225, 24 - Н125 и 10 - Н145, причем 8 из этих вертолетов будут последней модификации. Airbus бесплатно для МВД проводит модификацию, это уменьшит расход топлива и снизит вибрации.

Теги: #франция #катера
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