ТКГ не обсуждает вопрос о передаче удерживаемых в ОРДЛО 4 женщин, которых планировали передать Медведчуку - Резников

В рамках ТКГ не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырёх женщин, которых боевики ОРДЛО планировали в одностороннем порядке передать главе партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктору Медведчуку, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Нет. Как раз россияне заявили и акцентировали внимание, что сначала девять, а потом уже четыре особы будут передаваться вне пределов минского процесса и нормандского формата. Они сказали, что передадут тому человеку, который свято верит в минские соглашения и назвали фамилию этого нардепа (Медведчука - ИФ Украина). Это была провокация. Украина на неё не отреагирует ни в коем случае", - заявил Резников, отвечая на вопрос ведущей - ведутся ли переговоры об освобождении удерживаемых 4 персон, в ходе передачи "Право на власть" на телеканале "1+1" вечером 18 февраля.

В тоже время он добавил, что украинская делегация в ТКГ готова забрать всех незаконно удерживаемых украинцев без любых условий и ограничений, однако происходить это должно исключительно в рамках согласованного минского процесса.

"Если они хотят отдать нам удерживаемых украинцев, то глава украинской делегации Леонид Кравчук готов встретиться с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой и на любом КПВВ на линии соприкосновения забрать людей и оказать им медицинскую помощь", – заявил Резников.

Как сообщалось, 20 января омбудсмен Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут Украине 9 удерживаемых лиц. Посредником в передаче должен был стать Медведчук. В ответ МИД Украины сообщил, что передача Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО не соответствует механизму Минского процесса.

21 января боевики ОРДЛО освободили 4 помилованных женщины для передачи в Украину. Среди них Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатериня Котенко. В свою очередь, Медведчук просил СБУ о возможности их перенаправления на подконтрольные Украине территории через КПВВ "Майорск". В тот же день глава украинской делегации в ТКГ Кравчук сообщил, что процесс передачи четырех удерживаемых лиц остановлен.