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01:15 19.02.2021

США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси за "подрыв демократии"

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США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси за "подрыв демократии"

Администрация США вводит запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вашингтона, к подавлению акций протеста, сообщает госдеп.

"Сегодня госдепартамент (...) ввёл визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси, подрывающих демократию в своей стране. Эти люди отныне не имеют права въезда в США", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что власти Беларуси "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".

Госдеп поясняет, что вводит эти ограничения "против высокопоставленных чиновников из сферы юстиции, командующих силами правопорядка, и рядовых сотрудников сил безопасности, совершивших противоправные действия в отношении мирных демонстрантов".

Кроме того, в списке находятся судьи и сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений, "угрожавшие учащимся, участвовавшим в мирных акциях протеста".

Госдеп напоминает, что ранее администрация США уже вводила санкции против 66 физлиц, "нарушавшим демократию в Беларуси".

Теги: #сша #санкции #беларусь
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