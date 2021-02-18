Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел с аэропорта Борисполь в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. "Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – отметил министр.

"Основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – подчеркнул Степанов.

Он также отметил, что лично проконтролирует отправку первой партии. "Важность груза обязывает", – добавил глава ведомства.

Как сообщалось, Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца текущей недели.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину к концу недели.

Он напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, в то же время Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.