Американский марсоход совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты

Американская автоматическая межпланетная станции с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"), выведенная на орбиту Марса, в четверг совершила успешную посадку на поверхность Красной планеты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка была осуществлена в четверг в 22:55 по Киеву.

"Подтверждаем посадку Perseverance на поверхность Марса. Аппарат передает сигналы", - сообщило агентство.