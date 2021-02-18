Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок в Крыму – посольство США

Российская оккупационная власть в Крыму должна прекратить запугивание религиозных группировок и обязана освободить всех украинских политзаключенных, сообщили в посольстве США в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в четверг вечером.

Также американские дипломаты считают, что Россия обязана освободить всех украинских политзаключенных.

"Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", – сказано в сообщении.