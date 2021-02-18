Почти 100% жителей Англии в возрасте от 75 до 79 лет получили первую прививку от COVID-19

Около 99,3% пожилых людей в Англии возрастом от 75 до 79 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщают британские СМИ со ссылкой на данные местной службы здравоохранения.

Показатель вакцинации первой дозой среди людей в возрасте от 70 до 74 лет также на высоком уровне - 92,3%.

Кроме того, согласно этим данным, свыше 94% постояльцев домов престарелых в Англии также получили первую дозу вакцины. Почти 70% сотрудников этих учреждений уже тоже сделали первую прививку.

Ранее на этой неделе премьер-министр Борис Джонсон проинформировал общественность, что в Великобритании вакцинировали более 15 млн человек от коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились свыше 4 млн человек, более 119 тыс. пациентов скончались.